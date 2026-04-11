Milano, Nahum (Azione): "Salvini? Remigrazione è antistorica, una teoria da anni ’30 del 900"

“Parlare di remigrazione penso che sia folle, ma come si fa a utilizzare questo termine quando questo Paese ha un tasso negativo di persone che se ne vanno via: abbiamo più persone che migrano, di quelle che vengono qui a lavorare. Penso che sia veramente una cosa antistorica. Un conto è ragionare su un modello differente di integrazione, altro è tirare fuori teorie da anni ’30 del ‘900. Mi chiedo anche come una forza politica di questo genere, in una città complessa come Milano, possa voler governare una città dei diritti”. Lo dice a LaPresse Daniele Nahum, consigliere comunale a Palazzo Marino di Azione, commentando le dichiarazioni del segretario della Lega, Matteo Salvini, che aveva detto di non essere spaventato dal termine ‘remigrazione’.