Polizia, Mattarella: “Valori Costituzione ne orientano l’agire”

“Con la nascita della Repubblica, ottanta anni or sono, la Polizia di Stato ha rinnovato la sua missione, ponendosi, con generosa dedizione, al servizio delle libertà democratiche e dei diritti dei cittadini, nella sicurezza e nella legalità”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, in occasione del 174esimo anniversario della nascita del Corpo.

“I valori della Costituzione orientano, nei molteplici ambiti di intervento, l’agire degli appartenenti al Corpo, che accompagnano, con la loro vigile presenza, la vita delle persone e della collettività, testimoniando in ogni contesto, soprattutto nei più difficili, la concreta vicinanza delle istituzioni – aggiunge il Capo dello Stato – Il giuramento di fedeltà alla Repubblica si fa impegno quotidiano per proteggere ogni persona da soprusi e violenza, contrastare ingiustizia e discriminazioni, diffondere la cultura della legalità e del rispetto con il prezioso apporto della rete territoriale e delle specialità del Corpo”.

“Di fronte a conflitti chiamata ad affinare prevenzione”

“Di fronte alle ripercussioni connesse alle tensioni e ai conflitti internazionali, ai rischi del terrorismo, alle pervasive strategie delle reti criminali e delle mafie che si avvalgono sempre più di moderni mezzi tecnologici, alle problematiche dei contesti urbani, la Polizia di Stato è chiamata ad affinare strumenti di prevenzione e contrasto, per dare efficace risposta alle istanze di sicurezza, individuali e collettive”, aggiunge Mattarella. “Il sacrificio delle donne e degli uomini della Polizia di Stato impiegati nei servizi di scorta e tutela, reso, con abnegazione, in Italia e all’estero, talvolta fino alla perdita della vita, per la sicurezza delle nostre libere istituzioni, ha visto la Repubblica riconoscere il loro valore con il conferimento alla Bandiera del Corpo della Medaglia d’Oro al Merito civile.á Nell’odierna ricorrenza, desidero tributare un commosso omaggio a quanti, indossando con onore la divisa della Polizia di Stato, hanno perso la vita o sono rimasti feriti nell’adempimento del loro compito, indirizzando ai loro cari un affettuoso pensiero. A tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato e alle famiglie che assicurano loro costante sostegno, va l’augurio di buona Festa”, conclude il Capo dello Stato.

Meloni: “Presidio insostituibile legalità, Stato al vostro fianco”

“La Polizia di Stato compie 174 anni: una storia fatta di coraggio, dedizione e servizio alla Nazione. Da persone che ogni giorno svolgono un lavoro difficile, spesso in silenzio, in situazioni complicate. Che dimostrano cosa significa servire veramente lo Stato. Donne e uomini che in ogni angolo d’Italia rappresentano un presidio insostituibile di legalità, sicurezza, libertà. Che quotidianamente operano a difesa dei cittadini, contro il crimine e a difesa dei valori della nostra Repubblica”. Così su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “A loro va la nostra più sincera gratitudine: grazie per come portate avanti questo lavoro, con professionalità, responsabilità, senso del dovere e delle istituzioni. Grazie per esserci sempre, lo Stato è al vostro fianco”, ha aggiunto.

La @poliziadistato compie 174 anni: una storia fatta di coraggio, dedizione e servizio alla Nazione.

Da persone che ogni giorno svolgono un lavoro difficile, spesso in silenzio, in situazioni complicate. Che dimostrano cosa significa servire veramente lo Stato. Donne e uomini che… pic.twitter.com/5vPX3leJ5N — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 10, 2026

Tajani: “Grati per impegno a servizio cittadini e a difesa legalità”

“Buon 174esimo anniversario alle donne e agli uomini della Polizia di Stato. Siamo loro grati per l’impegno quotidiano al servizio dei cittadini e a difesa della legalità, in Italia e all’estero. A tutti gli agenti, soprattutto ai più giovani e a chi pattuglia le nostre strade, rivolgo un messaggio di ulteriore apprezzamento: rischiare la vostra vita per garantire la sicurezza di tutti noi vi fa onore; siete il volto migliore dell’Italia. Un pensiero a tutti i caduti nell’adempimento del dovere”. Lo scrive sui social il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani.

Buon 174° anniversario alle donne e agli uomini della @poliziadistato. Siamo loro grati per l’impegno quotidiano al servizio dei cittadini e a difesa della legalità, in Italia e all’estero.

A tutti gli agenti, soprattutto ai più giovani e a chi pattuglia le nostre strade, rivolgo… pic.twitter.com/SPpunavSP3 — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 10, 2026

La Russa: “Coraggio e professionalità per sicurezza cittadini”

“Nel 174° anniversario della Polizia di Stato rivolgo il mio sincero ringraziamento alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno operano con coraggio e professionalità per la sicurezza dei cittadini e della Nazione. Un deferente omaggio va a chi ha sacrificato la propria vita nell’esercizio del dovere e per il bene altrui. Al Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani, e a tutto il Corpo giungano la mia gratitudine e quella del Senato della Repubblica”. Lo scrive su X il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Fontana: “Grazie per impegno e coraggio a servizio cittadini”

“Nel 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato rivolgo un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini in divisa che, ogni giorno, operano con impegno e coraggio in difesa della sicurezza e della libertà dei cittadini. La loro presenza sul territorio è un presidio fondamentale ed è un punto di riferimento per le comunità”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.