Macerata, nuovo casello A14 Valpotenza: incontro tra Regione Marche e Autostrade

Si è svolto giovedì 9 aprile, a Potenza Picena, un importante incontro sul nuovo casello autostradale Valpotenza sull’A14. Presenti il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, l’ad Autostrade per l’Italia Arrigo Giana, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco Baldelli, il presidente della Provincia di Macerata Alessandro Gentilucci e i Comuni di Potenza Picena, Montelupone, Recanati, Porto Recanati e Macerata. Tutti favorevoli all’apertura di un tavolo tecnico. Il nuovo svincolo sarà compreso tra le stazioni di Loreto-Porto Recanati e Civitanova Marche e realizzato secondo un approccio sostenibile sia a livello ambientale che viabilistico: consentirà di spostare il traffico, soprattutto dei mezzi pesanti, dalla viabilità urbana, offrendo un collegamento diretto tra l’A14 e la zona industriale e un innalzamento degli standard di sicurezza.

Si tratta di un’opera concepita secondo la classica tipologia di intersezione e prevede la realizzazione di nuove rampe monodirezionali e una rampa principale bidirezionale per il collegamento con la SP 576 Helvia Recina. L’innesto con la viabilità esterna avverrà tramite una nuova rotatoria.

I prossimi passaggi

Il casello sarà da concludersi agli inizi del prossimo anno. Nella lista delle cose da fare:

completamento dell’ iter autorizzativo , in particolare il perfezionamento del progetto esecutivo – ora in corso – e la relativa fase approvativa, anche in merito alle modalità di affidamento dei lavori.

, in particolare il perfezionamento del progetto esecutivo – ora in corso – e la relativa fase approvativa, anche in merito alle modalità di affidamento dei lavori. Avvio, presumibilmente nel secondo trimestre 2027, delle attività realizzative.

Il presidente Acquaroli: “Un sogno che diventerà realtà”

“La realizzazione del casello autostradale della Valpotenza – ha dichiarato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli – per chi vive e lavora in questo territorio è un sogno che diventerà realtà e cambierà il destino di un’intera valle e di un distretto industriale e produttivo. Rappresenta un’opportunità storica, un passo definitivo per rendere il territorio nuovamente competitivo e attrattivo per gli investimenti, e l’avvio del tavolo tecnico con Autostrade e i territori è il passo necessario per entrare nella fase operativa per la realizzazione di un’opera attesa da quarant’anni”.

E ancora: “Una valle tra le più importanti dal punto di vista industriale, manifatturiero, culturale e turistico della nostra regione ma che soffre un isolamento che ne ha condizionato la crescita e lo sviluppo, e anche la capacità di dare la giusta risposta di servizi alle comunità. La realizzazione del nuovo casello è il primo di una serie di interventi che dovranno dare nuova luce e nuove opportunità, offrendo rilancio produttivo, occupazione e attrattività. Rivolgo un ringraziamento ad Autostrade e all’amministratore delegato Arrigo Giana con cui è sempre vivo un confronto sui diversi dossier che riguardano il nostro territorio e sui quali anche oggi abbiamo potuto aggiornarci”.

L’assessore Baldelli: “Ci dissero che non l’avremmo mai realizzato”

“Tra i 1300 cantieri, per oltre 7 miliardi di euro di investimenti, c’è anche il casello della Valle del Potenza, un’infrastruttura cruciale per un territorio che esprime eccellenze su ogni versante: industriale, artigianale, agricolo, turistico e culturale. Il nuovo casello è il terminale di una serie di interventi che collegano le Valli del Chienti e del Potenza: la Sforzacosta-Macerata, dove sorgerà anche il nuovo ospedale del Capoluogo, la Macerata-Villa Potenza, con il nuovo Centro Fiere, l’ammodernamento della Strada ‘Regina’ per renderla più sicura”. Così l’assessore alle Infrastrutture delle Marche, Francesco Baldelli.

“La Regione Marche ha investito oltre 50 milioni di euro per realizzare opere attese da decenni ,- aggiunge Baldelli – che fungeranno da moltiplicatore di sviluppo sociale ed economico per le comunità locali. Come evidenzia lo studio dell’Associazione Nazionale dei Costruttori, per ogni euro investito in infrastrutture se ne producono altri 3,3 in termini di ricchezza distribuita sul territorio. Qualcuno, proprio in questa sala, ci disse che forse non avremmo mai visto realizzato il casello. Oggi, grazie alla tenacia e alla visione della Giunta Acquaroli, alla collaborazione con le categorie economiche e ad ASPI, stiamo raccontando un’altra storia e stiamo scrivendo un bel futuro per le Marche, Macerata ed il suo territorio”.