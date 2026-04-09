Governo, Renzi a Meloni: "Quando cittadini dicono No, si va al Quirinale e ci si dimette"

“C’è stato un No grosso come una casa che cambia la storia politica di questa legislatura, come in altre vicende i no referendari hanno fatto in questi anni, se lo faccia dire da un esperto della materia. Il no rimbomba per i prossimi 14 mesi”. Così il leader di Iv Matteo Renzi, intervenendo al Senato dopo l’informativa della premier Giorgia Meloni sull’azione del governo. “Presidente lei ha avuto la sfiducia – aggiunge -. Quando i cittadini ti dicono no, non si fa il video con gli uccellini ma si va al Quirinale e ci si dimette”.