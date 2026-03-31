Iran, nuovi raid israeliani sulla capitale: colpiti siti del regime – La diretta

Non si ferma la guerra in Iran. L’esercito israeliano afferma di aver completato poco fa un’altra ondata di raid aerei su Teheran.

Secondo quanto riferito, gli attacchi hanno colpito siti infrastrutturali del regime iraniano e ulteriori dettagli saranno forniti in seguito. I media iraniani hanno segnalato alcune interruzioni di corrente nella capitale a seguito dei raid. Lo riporta il Times of Israel.

La guerra in Iran e Medioriente, tutte le notizie di oggi 31 marzo Inizio diretta: 31/03/26 07:30 Fine diretta: 31/03/26 23:30