Iran, nuovi raid israeliani sulla capitale: colpiti siti del regime – La diretta

Non si ferma la guerra in Iran. L’esercito israeliano afferma di aver completato poco fa un’altra ondata di raid aerei su Teheran.
Secondo quanto riferito, gli attacchi hanno colpito siti infrastrutturali del regime iraniano e ulteriori dettagli saranno forniti in seguito. I media iraniani hanno segnalato alcune interruzioni di corrente nella capitale a seguito dei raid. Lo riporta il Times of Israel.
Israele conferma l’uccisione di 4 suoi soldati nel Libano meridionale. L’esercito israeliano afferma che le vittime includono due soldati che avevano 21 anni, un soldato che aveva 22 anni e un quarto soldato i cui dettagli non sono stati rilasciati perché “il suo nome non è ancora stato autorizzato per la pubblicazione”. Almeno 10 soldati israeliani sono stati uccisi nel sud del Libano dal 2 marzo.