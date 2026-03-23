Referendum Giustizia 2026, vince il no: i magistrati di Milano festeggiano con lo spumante

Applausi, abbracci e anche qualche momento di commozione in Tribunale di Milano. È il clima che si è respirato nel pomeriggio nella sala della sezione milanese della Anm dove decine di magistrati si sono riuniti per attendere l’esito definitivo del voto del referendum sulla Giustizia, seguendo i primi exit in poll in tv.

Applausi scroscianti sono partiti di fronte ai dati che davano il ‘No’ in netto vantaggio nonostante gli inviti ad attendere lo spoglio definitivo. In tribunale a Milano sono state stappate bottiglie di spumante. Presenti per alcuni minuti, al primo piano del palazzo di giustizia nell’aula dedicata a Guido Galli ed Emilio Alessandrini, anche alcuni legali che pubblicamente si sono schierati in questi mesi contro la riforma costituzionale, come gli avvocati Mauro Straini, Eugenio Losco e Giacomo Lunghini.

Brindisi anche nella sede Anm a Napoli

Festeggiamenti anche nella sede napoletana dell’Associazione nazionale magistrati. Quando si è capito che il ‘No’ era in chiaro vantaggio al referendum, alcuni magistrati hanno esultato tra brindisi, canti e slogan contro il governo intonando la canzone ‘Bella ciao’ e ‘Chi non salta Meloni è’.