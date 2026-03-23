Referendum, affluenza record al 46%. Seggi riaperti dalle 7 fino alle 15

Urne aperte e affluenza in crescita fino a un dato record per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia al quale partecipano oltre 51 milioni di elettori, di cui quasi 5,5 all’estero. Il dato sull’affluenza registrato ieri alla prima rilevazione effettuata alle 12 di ieri è stato del 14,9%, mentre quello delle 19 è salito quasi al 39% per arrivare al 46% alle 23, dato record sui due giorni. I seggi hanno riaperto alle 7 e chiuderanno alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede. Come sottolineato da YouTrend, la prima rilevazione vicina al 15% è la più alta tra i referendum in cui si è votato in due giorni. Secondo il direttore scientifico di Yoodata, Alessandro Amadori, “la partecipazione al voto sembra maggiore rispetto alle ipotesi iniziali” e stando al modello di stima sviluppato “è probabile che l’affluenza finale domani si attesti attorno al 60%”.

Pronta per il voto. Ricordate: c’è tempo fino alle 15 di oggi per recarsi al seggio. Partecipare è importante. pic.twitter.com/7EKzKDSTFZ — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 23, 2026

Mattarella e Schlein al seggio ieri. Oggi attesa Meloni

Tra chi si è già recato alle urne il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha votato a Palermo, mentre la premier Giorgia Meloni dovrebbe recarsi stamattina al seggio dopo aver partecipato ieri a Pontida ai funerali di Umberto Bossi assieme ai vice Matteo Salvini e Antonio Tajani. A Roma hanno invece votato la segretaria dem Elly Schlein, il leader di Azione Carlo Calenda e quello del M5s, Giuseppe Conte, che rivolgendosi ai cittadini ha dichiarato: “Faccio un appello a partecipare, sempre. Quando c’è una occasione per esprimere un diritto democratico i cittadini devono esserci, non devono mai delegare agli altri”. Simile il messaggio inviato da Nicola Fratoianni (Avs) da Foligno, dove ha votato: “Il voto è la nostra arma più forte per far sentire la nostra voce, per far contare la nostra volontà. È un referendum confermativo, non c’è quorum. Ogni voto conta. Facciamo la nostra parte”. Voto a Roma anche per Salvini che oggi conoscerà i risultati del referendum da Budapest dove volerà per partecipare alla prima assemblea dei Patrioti. Nella Capitale, come sottolineato da Forza Italia, si è poi registrata qualche difficoltà a causa della 31ma edizione della Maratona, col capogruppo azzurro al Senato Maurizio Gasparri che ha protestato chiedendo alle autorità “di rimuovere i blocchi alla circolazione per non ostacolare il regolare svolgimento delle operazioni di voto” denunciando “un blocco che danneggia anche scrutatori e rappresentanti di lista”.

Alberto LoBianco / LaPresse



Attesa in FI. Marina Berlusconi pronta a dedicare eventuale vittoria al Cav

In FI c’è grande attesa per l’esito del referendum su un tema particolarmente caro al fondatore Silvio Berlusconi. La primogenita del Cav, Marina, è pronta a dedicare l’eventuale vittoria del Sì al padre ma, intercettata al seggio a Milano, ha affermato: “Lo farò domani quando si sapranno gli esiti”. Bisogna “esercitare un voto oggi per poter dare un contributo positivo al futuro di questo Paese – ha spiegato la presidente di Fininvest e Mondadori -. È un’occasione che non possiamo farci sfuggire, sperando che prevalga il Sì per un’Italia civile democratica e moderna”. A dichiararsi apertamente a favore della riforma sulla separazione delle carriere, violando il silenzio elettorale, anche il partito di Roberto Vannacci con un messaggio pubblicato sui social: “Futuro Nazionale vota Sì. Partecipa. Scegli. Decidi. Non lasciare che decidano gli altri”. Post con indicazione di voto anche per il deputato di FnV, Edoardo Ziello: “Noi di Futuro Nazionale sappiamo bene dove fare la nostra decima sulla scheda per la votazione del referendum costituzionale sulla giustizia”. Più sottile la strategia scelta da altri esponenti del centrodestra, come ad esempio il responsabile dell’organizzazione di FdI Giovanni Donzelli, che per rispettare il silenzio elettorale hanno scelto di pubblicare le immagini del voto al seggio accompagnate dalla domanda “Avete votato? Io Sì”. “Sì, ho votato”, è invece il messaggio social del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Differente l’escamotage adottato dalla leghista Susanna Ceccardi che sui social ha scelto il brano ‘Per sempre sì’ con cui Sal Da Vinci ha conquistato l’ultimo Festival di Sanremo come colonna sonora del post.