Carburanti, Conte: "Decretino è una presa in giro per rassicurare chi va a votare"

Il presidente del M5S Giuseppe Conte, a margine di un incontro sul referendum all’Università Statale di Milano, ha criticato il nuovo decreto varato dal governo in risposta all’aumento del prezzo dei carburanti. “Il governo ci ha messo una notte per aumentare le accise con la legge di bilancio e ci ha messo 20 giorni per ritornare indietro. Solo che ritorna indietro solo per altri 20 giorni, perché ha atteso 20 giorni dall’aumento del caro energia e caro carburante e adesso fa ‘un decretino‘ che non si è mai visto.

“Di solito, i decretini durano un po’ di più, ma questo vale 20 giorni. Il tempo di poter rassicurare chi va a votare in questo momento per questo referendum. È una presa in giro”, ha aggiunto Conte.