Referendum Giustizia, in tanti a Tor Bella Monaca per Nordio: in pochi però con le idee chiare

(LaPresse) Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha partecipato ad un dibattito sui referendum a Tor Bella Monaca. La sala è stata concessa dalla parrocchia di Santa Rita. Con lui anche il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli. Ad ascoltarlo una sala gremita per lo più da persone anziane. Tante provenienti da un centro anziani di borgata Finocchio. Tutti contenti di esserci. in pochi però con le idee chiare. C’è chi spera che con il Sì si “caccino gli immigrati”, chi se la prende con gli “zingari”, chi invece questa riforma l’aspetta da tanto tempo perché i “magistrati devono essere liberati dalla politica”.