Matteo Renzi: “Ho rimosso un melanoma, ragazzi controllatevi”

Matteo Renzi ha scoperto di avere un melanoma, un tumore alla pelle, che ha subito rimosso. A comunicarlo è stato lo stesso leader di Italia Viva con un video sui social nel quale lancia un appello per la prevenzione.

“Per una volta, una notizia non politica. Come vedete, io ho la faccia piena di nei, sono pieno di nei dappertutto, e per questo mi controllo, voi direte: ‘Matteo, vabbè, chi se ne frega’. No, è importante sapere che qualche giorno fa in uno di questi controlli un bravo dottore, tra l’altro un dottore under 30, molto competente, ha insistito nel dirmi: ‘Guardi, a me questo puntino non mi piace’. E aveva ragione lui, perché era un melanoma e l’ho rimosso immediatamente“, spiega Renzi nel video.

Renzi: “Io sto bene ma controllatevi”

L’ex premier ha assicurato di stare bene. “Io non rischio niente, sono tranquillissimo, tutto è stato preso in tempo”, ha aggiunto il leader di Iv. “Nessun problema per me. Però questo messaggio penso che sia utile da dare, utilizzando la visibilità che ho per altri motivi e anche l’esperienza che ho vissuto. Ragazzi, controllatevi. Perché la differenza fondamentale quando hai un tumore alla pelle è il momento nel quale lo becchi. Nel mio caso sono stato molto fortunato, perché l’ho preso subito, immediatamente. Ma capite che se uno avesse lasciato stare quel melanoma uno, due, tre, cinque anni, probabilmente, anzi, sicuramente, avrebbe fatto danni. Allora il mio è un messaggio davvero dal profondo del cuore. Ragazzi, controllatevi. Andate dal dermatologo, fatevi vedere, e soprattutto non pensate che sia tempo perso”.

“Ho detto che non è un messaggio politico, però un po’ di politica c’è. E forse, anziché fare tante discussioni sul nulla -prosegue Renzi – come in Parlamento spesso facciamo, dovremmo controllarci un po’ di più sul fatto che la prevenzione e l’investimento nei nostri medici, nei nostri infermieri, nelle nostre strutture, realmente salvano la vita delle persone. Allora, con il cuore a colpo di gratitudine e di gioia, vi auguro una buonissima giornata, vi do questo messaggio semplicemente per dire: ‘Mi raccomando, prendetevi cura di voi’ Anche perché la vita è davvero la cosa più bella e più importante”, conclude l’ex premier.