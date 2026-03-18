Carburanti, Salvini: "Noi tagliato le accise, lascio polemiche a Landini e Vannacci"

“Il bello di stare al governo è che gli altri fanno critica e polemica. Tu puoi aiutare le persone che hanno bisogno di essere aiutate. Lascio che i Vannacci e i Landini facciano polemica, da ministro dei trasporti abbiamo fatto qualcosa di importante per tanti italiani. Da domani tedeschi, francesi e spagnoli pagheranno molto più caro rispetto all’Italia diesel e benzina, se questa maledetta guerra andasse avanti per settimane o mesi, il rischio sarebbe di non avere più carburante”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a margine di un appuntamento a Milano, a chi gli chiedeva un commento sulle parole dell’ex vicesegretario della Lega Roberto Vannacci, che aveva definito il taglio delle accise ai carburanti un “palliativo”. Salvini ha poi ribadito sul fatto che la Lega insisterà sull’apertura al petrolio russo: “se lo fanno gli Stati Uniti di cui siamo partner non vedo perché non dovrebbe farlo l’Europa”.