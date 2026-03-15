Referendum, Grosso: “Riforma rischia di diminuire imparzialità giustizia”

“Non riesco francamente a capire in che cosa questa riforma abbia a che fare con la giustizia: non sposta un euro a favore della giustizia, non migliora in alcun modo i problemi della giustizia e invece si accanisce contro l’indipendenza e l’autonomia dei magistrati”. Lo ha detto Enrico Grosso, costituzionalista dell’Università di Torino e presidente onorario del Comitato Giusto dire No, intervenendo alla giornata “Giustizia e Democrazia – Le ragioni del No” alla Società Umanitaria di Milano. Grosso ha quindi ribaltato l’argomento dell’imparzialità sostenuto dal fronte del Sì: “Questa riforma rischia di diminuire l’imparzialità del giudice. A presidio di quell’imparzialità c’è il Consiglio Superiore della Magistratura”. Il costituzionalista ha spiegato che la riforma “interviene pesantemente sulla struttura, sulla composizione e sulle competenze del CSM, con l’evidente scopo di indebolire nei fatti quella indipendenza e quell’autonomia da cui dipende l’imparzialità del giudice”. Grosso ha concluso: “Il giudice è imparziale solo se è libero, ma per essere libero non deve avere paura. Il CSM gli serve proprio a non avere paura. Forse questo fa invece un po’ paura alla politica e questa è la ragione per cui hanno fatto questa riforma”.