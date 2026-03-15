Referendum Giustizia, Spataro: “A rischio i diritti dei cittadini e l’eguaglianza davanti alla legge”

“Non è solo in gioco l’assetto della magistratura o i diritti dei magistrati: a rischiare sono i cittadini, sono a rischio i loro diritti e l’eguaglianza davanti alla legge”. Lo ha detto Armando Spataro, già procuratore della Repubblica di Torino, intervenendo alla giornata “Giustizia e Democrazia – Le ragioni del No”, in corso alla Società Umanitaria di Milano, in merito al Referendum sulla Giustizia. Spataro ha indicato nella logica del premierato il presupposto della riforma: “Chi comanda non deve subire alcun disturbo, il manovratore senza controlli”. Nel merito, l’ex magistrato ha criticato la proposta di separare il Consiglio Superiore della Magistratura in due organi distinti e di introdurre il sorteggio dei componenti, con liste predisposte dal Parlamento: “Si tratta di sorteggi teleguidati: porterebbe a un’impronta politica ancora più marcata, a una deriva ulteriore”, ha concluso.