Milano, sale su palco e consegna a Meloni suo libro: "Aspetto dimissioni da Mattarella". Imbarazzo per la premier

(LaPresse) – Prima dell’inizio dell’intervento della Presidente Giorgia Meloni sul palco del Teatro Parenti a Milano giovedì sera è salito un uomo che ha consegnato alla premier un libro dicendole di aspettarsi “le dimissioni del Capo dello Stato Sergio Mattarella”, prima di essere fermato e consegnato dalla Digos. Si tratta di Orazio Maurizio Musumeci e il libro consegnato è ‘Il 13esimo presidente’. Sui suoi social aveva annunciato la sua partecipazione all’evento organizzato da FdI a sostegno del Sì al Referendum per un “faccia a faccia con la Presidente Meloni”. Nel 2013 Musumeci si propose come candidato alla Presidenza della Repubblica.