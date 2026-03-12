Referendum Giustizia: Cucchi, 'Problema non sono magistrati ma chi ci governa'

“Credo che dopo le affermazioni che sono state fatte dalla dottoressa Bartolozzi settimana scorsa, le dimissioni dovrebbero essere già arrivate. Eppure qua sembra che nessuno si voglia togliere dalla propria poltrona. Io ritengo le sue affermazioni, ma in generale il suo approccio, il suo atteggiamento estremamente grave”. Lo dice la senatrice di Avs Ilaria Cucchi, commentando a LaPresse a margine di un evento in Senato le dichiarazioni che il capo di gabinetto del ministro Nordio ha rilasciato sulla magistratura durante un confronto televisivo con lei.

Cucchi racconta come durante il confronto Bartolozzi avrebbe esordito sottolineando il fatto che “io non sarei una cittadina, ma una senatrice, come se noi fossimo una casta. Noi non siamo una casta. Noi abbiamo l’obbligo e il dovere di rendere conto il nostro operato ai cittadini e proprio per questo ritengo che la dottoressa Bartolozzi dovrebbe dimettersi.” La senatrice commenta anche la difesa del ministro Nordio: “Nordio, diciamo che continua a fare uno scivolone dietro l’altro e pure non ha mai ritenuto opportuno giustificarsi delle sue affermazioni, per esempio, ma poi va a difendere la sua capo gabinetto. Qui siamo veramente in una in una realtà molto pericolosa se questa è la cultura di chi di chi è al governo”.

“Se credo che Bartolozzi non dia le dimissioni perché legata al caso Al-Masri? Sul caso Al-Masri ci sarebbe molto da dire”, afferma la senatrice, membro della giunta immunità. “Io ritengo veramente gravissimo che quasi tutte le persone coinvolte si siano salvate grazie all’immunità parlamentare in una questione che nulla c’entra con l’attività politica”. Infine conclude: “Spero che ormai sia chiaro e evidente a tutti che il problema della giustizia non sono i magistrati, ma sono semmai proprio i politici, quelli che ci governano”