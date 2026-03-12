Iran, Tajani: “Nessun danno a militari italiani a Erbil. Riduciamo personale ambasciata in Iraq”

“L’attacco di questa notte alla base italiana di Erbil non ha prodotto danni ai nostri militari. Non è certo il luogo di partenza dei droni. Probabilmente sono partiti da basi di iracheni filo-iraniani. In corso di valutazione tecnica il tipo di drone. Danni al materiale ci sono stati ma non di grande entità”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Farnesina al termine dell’incontro in videoconferenza con l’ambasciatore italiano in Iraq e il console a Erbil.

“Stiamo invece riducendo” prosegue Tajani, “il personale sia dell’ambasciata a Baghdad, sia del consolato a Erbil per ragioni di sicurezza”.