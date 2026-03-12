Dl sicurezza, Avs in Senato presenta il rapporto 'Assalto alla costituzione'

In Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica è stato presentato il rapporto ‘Assalto alla costituzione’, dossier prodotto da ‘Giuristi democratici’ sul Dl sicurezza n. 23/2026. L’iniziativa si è svolta su invito dei senatori Avs Ilaria Cucchi e Giuseppe De Cristofaro, che ha così commentato quello che nella sua prospettiva è il quadro complessivo messo in campo dal governo: “Siamo dinanzi a un disegno organico da parte del governo che va avanti ormai da molto tempo a questa parte, in parte portato avanti attraverso una serie di riforme costituzionali, la cosiddetta separazione delle carriere, che poi è la riforma della magistratura che andrà al referendum, ma anche il premierato, la stessa autonomia differenziata che in realtà sono un evidente tentativo di spostare l’equilibrio dei poteri di questo paese, concentrare i poteri sull’esecutivo e limitare il potere legislativo da una parte e potere giudiziario dall’altra”.

Per il senatore, invece, la visione è opposta: “io penso oggi più che mai, soprattutto in democrazie che vivono momenti di difficoltà, che tutto si può fare tranne che limitare il dissenso e la libertà, di manifestare o di protestare, che devono essere invece il sale di una democrazia matura e credo che tutti questi provvedimenti che vanno nella direzione opposta vanno contrastati con grande forza e con grande nettezza”.

De Cristofaro ha quindi specificato come questi eventi sono in continuità con le iniziative a supporto del “il grande no alla riforma costituzionale che si vota fra qualche giorno”. Oltre alla politica hanno preso parte anche membri della società civile, come l’attivista per i diritti umani Gianluca Peciola: “Il Dl 23/2026 punta esattamente a questo: a criminalizzare il dissenso e i corpi che lo esprimono, con una risposta di carcere a chi dissente”. Infine, una risposta alternativa, quella proposta dalla rete ‘No Kings’ Italia, qui rappresentata da Luca Blasi: “Saremo a Roma per una grande marcia globale contro il sovranismo e contro le guerre il 27 e 28 marzo. Ci sono già i nomi del concerto oceanico, con Ditonellapiaga, Daniele Silvestri, Mannarino, Rancore e tantissimi altri artisti”. Un concerto che sarà “solo il preludio a una manifestazione che sarà di centinaia di migliaia di persone, che porterà a Roma l’onda globale che da Londra, agli Stati Uniti e da Minneapolis arriva fin qui”.