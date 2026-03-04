Accesso Archivi

Iran, Vannacci: "Crosetto in zona guerra a sua insaputa suscita ilarità"

LaPresse

“‘Salvate il soldato Crosetto‘? Non era una critica nei confronti di Crosetto, ma della situazione. Effettivamente il ministro della difesa che si trova in zona di guerra a sua insaputa è un fatto che se non altro ha suscitato non solo l’ilarità, ma l’interesse di tutta l’Italia”. Così Roberto Vannacci, a margine della conferenza stampa sul pacchetto sicurezza proposto dal Futuro Nazionale a Roma, in riferimento alle sue dichiarazioni sulla presenza a Dubai di Crosetto al momento dell’attacco all’Iran. Poi l’eurodeputato ha parlato della guerra in Ucraina. “Non più di due settimane fa sono stati in tre a dire chiaramente che dobbiamo parlare con Putin. Il primo è stato il nostro presidente del consiglio. Il secondo è stato Merz, il terzo è stato è stato il russofobo Stoltenteberg. Non lo dico io, lo dicono loro, io credo sia assolutamente opportuno”.