Salvini su congedo parentale paritario: "Bocciatura? Non conosco adeguatamente il tema "

“Mi permetta di non rispondere perché non conosco adeguatamente il tema, non voglio rispondere a caso”. Così il vicepresidente del Consiglio e segretari della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a chi gli chiedeva perché la maggioranza abbia bocciato la proposta dell’opposizione, a prima firmataria della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, di estendere la durata del congedo di paternità da 10 giorni a cinque mesi, e dell’equiparazione tra madri e padri dell’indennità pari al 100 per cento dello stipendio.