Iran, Salvini: "Fiducia in Crosetto, Italia non manderà truppe"

“Mi fido dei miei colleghi e ho fiducia nell’operato dei miei colleghi. So che ciascuno di noi sta dando il massimo in un momento complicato. L’opposizione fa il suo mestiere, chiede ogni giorno dimissioni di qualcuno, e noi lavoriamo”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, a margine di un appuntamento a Milano, a chi gli chiedeva un commento sulla richiesta delle opposizioni di dimissioni del ministro della Difesa Guido Crosetto, al centro delle polemiche per la sua presenza a Dubai durante l’attacco all’Iran. Salvini ha poi detto, rispondendo sul fatto che l’Italia non fosse stata avvisa da Stati Uniti e Israele dell’operazione militare in Iran, che: “Il ministro degli Esteri ne parlerà in Parlamento. Io faccio il ministro di Trasporti. Qua il problema non è l’imbarazzo, il problema è la vita delle persone in Italia e nel mondo. Per me la diplomazia è sempre la via maestra la soluzione il dialogo sono sempre vie maestre per ogni conflitto e penso agli sforzi di ciascuno di porre fine al conflitto fra Russia e Ucraina se hanno ritenuto di intervenire prima che ci fosse la bomba atomica operativa nelle mani di un regime islamico sanguinario avranno avuto i loro motivi per farlo, poi non sto lì ad annotare a chi riceve per primo per secondo la telefonata”. Salvini ha poi aggiunto: “L’Italia non è in guerra con nessuno. Abbiamo sempre affermato di non mandare truppe in Ucraina, giustamente, immagino non manderemo truppe neanche in Iran. Un conto è sostenere l’alleanza dei paesi liberi e Occidentali un conto è inviare dei soldati in teatro di guerra, cosa che non è in programma”.