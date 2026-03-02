Iran, Crosetto: "Avrò sbagliato come ministro, ma a Dubai c'erano miei figli"

“Sono stato io a rendere pubblico di essere rimasto a Dubai e ho scelto di restare, avrò sbagliato come ministro e chiedo scusa, ma lì c’erano i miei figli e sono dopo averli accompagnati a Mascate, sono rientrato”. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, in audizione in Commissioni congiunte 3a Senato e III e IV Camera in merito alla situazione in Iran e nei Paesi del Golfo. “Ero a Dubai perché avevo deciso di concedermi un periodo di vacanza – ha raccontato – e potevo scegliere di partire in maniera istituzionale e poi ricollegarmi alla mia famiglia o partire con loro. Sarei potuto partire subito, ma sono rimasto nel bunker con gli altri italiani“. “C’erano i miei figli, io ho fatto questa valutazione”, ha sottolineato, spiegando che “gli Emirati non erano coinvolti, ma erano tra i pochi Paesi” dell’area “a essere contrari all’attacco”. “Forse dovevo abbandonare là i miei figli e tornare in Italia, ma sono rimasto”. “Questa è la parte privata che mi dispiace dover rendere pubblica”, ha aggiunto.

“Nonostante anche parte dell’opposizione mi abbia detto perché non li porti con te nell’aeroporto vuoto – ha proseguito – non li ho portati perché mi sembrava istituzionalmente sbagliato farlo e rientreranno con le possibilità che hanno tutti gli altri italiani”.”Qualcuno ha detto: ‘Ma se tu sei in vacanza non fai il ministro – ha detto ancora – No, faccio il ministro come quando volo all’estero; io all’estero mi collego quotidianamente con il ministero, ho gli strumenti per farlo in modo sicuro, non ho mai perso di vista un soldato italiano, una base, nulla in Italia“.

Crosetto ha tenuto a specificare che l’attacco Usa-Israele è partito “non quando era stato programmato, e cioè questa settimana, ma prima, quando hanno avuto la certezza di colpire l’obiettivo principale”.