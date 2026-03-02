Caso Crosetto, Craxi: “Ministri dovrebbero usare più prudenza”

“Vista la gravità del momento sembrava opportuno che i ministri competenti informassero il Parlamento. Noi vorremmo farci relazionare non solo su quello che succede ma anche dell’enorme lavoro che sta facendo il governo per fare in modo che ai cittadini italiani e alle forze di difesa sia garantita l’incolumità”. Stefania Craxi, presidente di Commissione Esteri al Senato prima di entrare in Senato dove il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro degli Esteri Antonio Tajani riferiranno su quanto sta accadendo in Iran. “Crosetto? Innanzitutto nessuno è stato avvertito degli attacchi detto questo visto il momento così delicato queste polemiche fatte così per propaganda le eviterei – ha continuato – Certo, chi ricopre certi incarichi ha bisogno d’una misura di prudenza in più, non dico quindi che non sia stato un errore ma attardarci in queste polemiche mentre sentiamo parlare di morti e bombardamento mi sembra sbagliato. Servirebbe unità tra maggioranza e opposizione“.