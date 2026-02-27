Sanremo 2026, Vannacci oggi in platea. Nel pomeriggio al presidio dei balneari

Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci è passato al presidio dei balneari organizzato a Sanremo, a pochi passi dall’Ariston. Vannacci si è intrattenuto pochi minuti con i manifestanti, portando loro la propria solidarietà. Il generale ha annunciato che stasera sarà in platea per la quarta serata del Festival, dopo aver avuto alcuni incontri politici in Liguria.

La protesta dei balneari

Un piccolo gruppo di balneari ha organizzato una protesta su Corso Matteotti a Sanremo, a pochi passi dall’Ariston. Due di loro, riconducibili al gruppo ‘Balneatori incazzati’, si sono incatenati a un lampione della luce, mentre gli altri, una decina in tutto, hanno esposto alcuni striscioni, recanti la scritta ‘No Bolkestein’ e ancora ‘Via i balneari, dentro le lobby. Questa è la Bolkenstein‘. La protesta è infatti mirata a dire no alla messa a bando delle concessioni balneari, come invece le nuove direttive europee imporrebbero anche agli stabilimenti italiani.