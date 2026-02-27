Accesso Archivi

Sanremo 2026, Bucci: “Vannacci in platea? Non lo sapevo. Stasera parliamo di Sayf”

LaPresse
Se incontro Vannacci? Non sapevo fosse in platea stasera, non ho mai parlato con il generale Vannacci, se lo incontro lo saluto volentieri e gli dico ‘benvenuto in Liguria’ come a tutti quelli che vengono in Liguria. Stasera penso ci saranno anche altre persone, quindi a tutti quelli che incontro gli dico ‘benvenuto in Liguria, hai mangiato la focaccia, se vuoi c’è una pasta al pesto per te’”. Così il governatore della Liguria Marco Bucci, rispondendo a margine della conferenza stampa della quarta giornata del Festival di Sanremo sulla presenza, in platea, di Roberto Vannacci. “Se mi piace la sua proposta? Non ne sono assolutamente a conoscenza, non ho passato il tempo per studiarla e soprattutto faccio l’amministratore e ho un’altra cosa da fare”. “Tra Sayf e Vannacci? Stasera parliamo di Sayf, senza dubbio”, aggiunge il presidente, con riferimento alle origini genovesi del cantante in gara.