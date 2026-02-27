Salvini a Fiumicino per il primo volo Aeroitalia con cani a bordo: “Non sono bagagli ma passeggeri”

La compagnia Aeroitalia lancia il suo primo volo con la possibilità di far salire i cani a bordo. Limite di 30 kg per la taglia degli animali domestici e non più di due per volo. La presentazione con il volo dimostrativo da Palermo all’Aeroporto di Fiumicino assieme al presidente di Enac Di Palma, il presidente di Aeroporti di Roma Nunziata e il ministro dei Trasporti Salvini.

“È un bel passo in avanti” dichiara Salvini. “Qualcuno in Europa li considerava bagagli. I cani non sono bagagli ma passeggeri. Speriamo che anche altre compagnie aderiranno a questa iniziativa: i cani potranno viaggiare pagando il biglietto”.

“Chi ancora ha dei dubbi” prosegue Salvini, “apra la mente e apre il cuore perché non possono viaggiare in stiva. L’Italia in questo senso è apripista e speriamo che anche altri paesi facciano lo stesso”.