Legge elettorale, Salvini: “Chiesto che garantisca stabilità e che voto abbia peso”

“Se il nuovo testo della legge elettorale è migliorabile? Tutto è migliorabile. Non l’ho seguito io e non sono né un appassionato né un esperto di legge elettorale, ma chi l’ha seguita per la Lega ha fatto un buon lavoro”. Lo ha dichiarato il segretario della Lega e ministro dei Trasporti Matteo Salvini all’aeroporto di Roma Fiumicino a margine della presentazione del primo volo Aeroitalia con animali domestici a bordo. “Ho chiesto che garantisca stabilità e desse un peso al voto. Cioè, io voto per quel partito, per quella squadra, per quel programma e se vincono loro governano senza cambi strani”, ha aggiunto il leader della Lega. “Quindi se una legge garantisce che il voto dei cittadini diventi governo stabile a me va benissimo. Poi non entro nei particolari”, ha concluso Salvini.