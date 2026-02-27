Futuro nazionale, Borghezio: "Salvini? Vannacci onesto e ha sempre lavorato"

Incontro tra Roberto Vannacci e Mario Borghezio all’esterno dell’Ariston, dove il leader di Futuro nazionale stava entrando per assistere alla quarta serata del Festival di Sanremo: “In Italia ci vuole un generale e noi ce l’abbiamo. Bravo”, dice l’ex europarlamentare leghista. E Vannacci risponde: “Grazie per essere qui. Cominciamo da Sanremo”.

“È la provvidenza che ha mandato questo generale, perché è una persona pulita ed è l’antitesi della politica sporca che ha rovinato l’Italia. Anche la Lega? Nella politica sporca c’è tutto. Ci sono persone pulite in tutti i partiti, ma chi comanda di solito si infarina, nel senso schifoso dell’espressione”, è il commento a LaPresse di Borghezio. L’ex leghista continua: “Il generale Vannacci è l’antitesi pulita rispetto a questa classe politica che ha disgustato gli italiani, del nord, del centro o del sud, che sono gente per bene, che lavora, che produce, e che non vuole essere infastidita con le stupidaggini di chi per i propri interessi impongono”.

“Se il generale ha fatto bene a uscire dalla Lega? Ha fatto bene a mettersi al servizio della maggioranza silenziosa che non è né estremista, né di destra o di sinistra”. “Una persona con le idee chiare, che quando parla capisci quello che pensa e che pensa quello che dice, che è onesto e che ha sempre lavorato nella sua vita. Ogni riferimento a Salvini in senso contrario è puramente voluto. Io credo dia queste garanzie”, conclude quindi Borghezio, riferendosi a Vannacci.