Ucraina, flash mob di +Europa a Palazzo Chigi: “Serve No-fly zone sul Paese”

Flash mob di +Europa davanti a Palazzo Chigi nel giorno del quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. In Piazza Colonna a Roma, davanti alla sede del governo, il leader di +Europa Riccardo Magi con Eric Jozsef di Europa Now, i parlamentari del Pd Lia Quartapelle, Marianna Madia e Filippo Sensi e Giulia Pastorella di Azione. Tra le mani stringono tutti insieme un bandierone formato da 27 bandiere dell’Unione europea più quella dell’Ucraina.

“Il popolo ucraino sta resistendo anche per garantire la sicurezza e la difesa all’Europa intera e per questo noi dobbiamo il massimo sostegno a quel paese”, dichiara Magi. “Al di là delle manifestazioni formali, delle presenze e delle prese di posizione della presidente Meloni, vediamo con preoccupazione che la linea della premier continua a essere quella di sostegno a Orban, che in questo momento è il parassita e il traditore dell’Europa”.

Infine l’appello per un salto di qualità nella difesa di Kiev: “Noi chiediamo alla comunità internazionale, alla Nato e anche ai paesi dell’Unione Europea una ‘No-fly zone’ sui cieli dell’Ucraina, perché gli attacchi continuano quotidianamente alle infrastrutture civili e ai civili ucraini, facendo morti; crediamo che serva uno strumento che sia effettivamente utile a garantire la sicurezza del popolo ucraino”.