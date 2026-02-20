Luigi Di Maio nominato professore onorario al King’s College di Londra

Luigi Di Maio nominato Professore Onorario presso il Dipartimento di Studi sulla Difesa del King’s College di Londra. Lo ha annunciato lo stesso rappresentante speciale dell’Ue per la regione del Golfo su LinkedIn.

“Assumerò questo nuovo ruolo con l’obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, le relazioni Europa-Golfo e le dinamiche geopolitiche”, scrive l’ex ministro degli Esteri italiano sul social del mondo professionale.

L’ex capo politico del Movimento 5 Stelle è stato nominato primo Rappresentante Speciale dell’Ue per la regione del Golfo il 15 maggio 2023, su proposta dell’allora Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell, e ha assunto le sue funzioni il 1° giugno, con un mandato iniziale di 21 mesi. Il suo incarico è stato poi prorogato, su proposta dell’Alta rappresentante Kaja Kallas, per altri due anni, fino al 28 febbraio 2027 e può essere ancora rinnovato.

La carriera dell’ex 5 Stelle

Luigi Di Maio, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, ricopre la carica di Rappresentante speciale dell’UE per la regione del Golfo dal 1° giugno 2023. E’ stato anche ministro degli Affari Esteri dal settembre 2019 all’ottobre 2022, sotto i governi Conte II e Draghi. Prima era stato, dal giugno 2018 a settembre 2019, vicepremier, ministro dello Sviluppo Economico e ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sotto il primo governo Conte.

Nel 2022 è stato Presidente del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Da marzo 2013 a marzo 2018 è stato vicepresidente della Camera dei Deputati e membro della Commissione Affari Europei nella XVII legislatura italiana. È stato presidente di tre edizioni annuali (2019, 2020, 2021) della Conferenza MED Dialogue, volta a sviluppare un’agenda positiva per la regione mediterranea in un momento di pandemia e di transizione politica ed economica, basata sul multilateralismo come strategia per la risoluzione dei conflitti.