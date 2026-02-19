Referendum giustizia, La Russa: "Mattarella al Csm? Confrontiamoci sulla riforma"

Ignazio La Russa commenta l’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Consiglio Superiore della Magistratura in merito al Referendum sulla separazione delle carriere. “Io non sono Mattarella, sono molto molto meno. Ma è quello che vado ripetendo da tempo. La campagna referendaria deve essere condotta sui temi tecnici, relativi al contenuto della riforma. Può piacere o non piacere ma non bisogna travisarla“, ha detto il presidente del Senato parlando dell’appello al rispetto delle istituzioni fatto dal capo dello Stato. “C’è un provvedimento, sottoposto al giudizio degli italiani, che vuole la separazione fra il pm e il giudice e che il Csm sia scelto con sorteggio. Su questo bisogna confrontarsi non su altro”, ha aggiunto La Russa, arrivato alla stazione di Roma Ostiense per l’inaugurazione del “Treno del ricordo” dedicato all’esodo giuliano-dalmata.