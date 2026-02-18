Mattarella presiede il plenum del Csm: “Esorto al rispetto tra istituzioni”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto il plenum del Consiglio superiore della magistratura a Palazzo Bachelet. “Sono consapevole che non è consueta la presenza del Presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio. Per quanto mi riguarda, non si è mai verificata in 11 anni“, ha esordito. “Mi hanno indotto” a partecipare a una seduta ordinaria dei lavori del Csm “la necessità e il desiderio di sottolineare, ancora una volta, il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm. Soprattutto, la necessità e l’intendimento – ha spiegato – di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare – particolarmente da parte delle altre istituzioni – nei confronti di questa istituzione”.

Mattarella: “Errori e lacune in tutte le istituzioni, esorto a rispetto vicendevole”

Il Csm è un’istituzione “non esente, nel suo funzionamento, da difetti, lacune, errori e nei cui confronti non sono, ovviamente, precluse critiche. Come, del resto, si registrano difetti, lacune, errori e sono possibili critiche riguardo all’attività di altre istituzioni della Repubblica, siano esse parte del potere legislativo, di quello esecutivo, di quello giudiziario.In questa sede, che rimane e deve rimanere rigorosamente istituzionale ed estranea a temi o controversie di natura politica – più che nella funzione di presidente di questo Consiglio come Presidente della Repubblica – avverto la necessità di rinnovare con fermezza l’esortazione al rispetto vicendevole. In qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza. Nell’interesse della Repubblica”, ha detto ancora Mattarella aprendo il plenum del Csm.

Mattarella: “Grazie a consiglieri per impegno in compiti così rilevanti”

“Desidero rivolgere il mio ringraziamento ai consiglieri per l’impegno che spiegano l’esercizio dei loro compiti, cose rilevanti, affidati alla Costituzione. Le salute è sospesa per 10 minuti”, ha rimarcato Mattarella intervenendo a Palazzo Bachelet.