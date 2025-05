Il Capo dello Stato: "Rigore morale risposta ad attacchi strumentali"

“Nessun potere dello Stato, nessuno, è immune da vincoli e controlli”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’incontro con i magistrati ordinari in tirocinio. “La stessa sovranità popolare viene esercitata, come ben sappiamo, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione, come recita il suo articolo 1”, ha aggiunto. “Lo ius dicere, assegnato all’ordine giudiziario, Costituisce espressione di un sapere che non si esaurisce nel dato tecnico-giuridico e di conseguenza non potrebbe mai essere affidato a sistemi di intelligenza artificiale. La decisione giudiziale è destinata infatti a incidere sulla persona e sulla realtà sociale, intervenendo in situazioni talora drammatiche”.

Mattarella: “Costituzione persegue obiettivo equilibrio tra poteri Stato”

“La nostra Costituzione, nel lungimirante e prezioso disegno istituzionale che ha collocato alla base della nostra Repubblica, persegue l’obiettivo di mantenere equilibrio tra i vari poteri dello Stato, assegnando all’ordine giudiziario la tutela dei diritti fondamentali di ciascuno” ha sottolineato il Capo dello Stato. “È la prima volta che a questo incontro prende parte un numero così alto di nuovi magistrati, segno della esigenza di assicurare efficienza e garanzia di giustizia, che sono affidate dalla Costituzione alla Magistratura, sia giudicante che requirente. L’unità della formazione, iniziale e permanente, rappresenta l’elemento centrale della comune professionalità” ha poi aggiunto Mattarella.

