Patti Lateranensi: Meloni a Palazzo Borromeo per anniversario

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata all’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, a Palazzo Borromeo, per il 97esimo anniversario dei Patti Lateranensi. Per il governo italiano sono presenti anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, la ministra dell’Università Annamaria Bernini, la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, il ministro per lo Sport e dei Giovani, Andrea Abodi e la ministra per le pari opportunità e la famiglia Eugenia Roccella.