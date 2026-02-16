Azione, Gualmini: "Contenta di aderire a 'Renew Europe' per battaglie coerenti"

“Sono molto felice di dare il benvenuto a Elisabetta Gualmini, che guiderà la delegazione di Azione in ‘Renew Europe’. È un’europeista con cui condividiamo tante battaglie, lo abbiamo fatto in passato e lo facciamo oggi. Noi ci auguriamo che Azione diventi sempre più luogo dove i liberali, i popolari, i riformisti, gli europeisti soprattutto arrivino per spezzare questo bipopulismo che ci sta veramente trascinando in luoghi pericolosi”. Così Carlo Calenda, a margine della conferenza stampa in Senato in cui è stato annunciato l’ingresso in Azione dell’europarlamentare Elisabetta Gualmini. L’ex eurodeputata del Partito democratico ha affermato che lavorerà “sulla difesa europea, argomento assolutamente urgente oggi”, oltre che al “sostegno e all’aiuto alla democrazia liberale e in particolare l’Ucraina“, entrambi temi “su cui non ci possono essere ambiguità o aporie di nessun tipo”.