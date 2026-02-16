Assalto a ‘La Stampa’, Mattarella: “Giornali sono il pilastro della democrazia”

Questa è “l’occasione” per esprimere “la solidarietà” dopo gli attacchi “di fine novembre” e “anche l’apprezzamento per il giornale e gli auguri per il futuro. I giornali sono i pilastri della democrazia, quindi mi raccomando”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando, a Torino, la redazione de ‘La Stampa’. “Questo per noi è fondamentale presidente, grazie davvero. Non sa che piacere ci ha fatto questa visita”, ha replicato il direttore Andrea Malaguti.

L’assalto alla redazione di Torino

Un centinaio di manifestanti lo scorso 28 novembre hanno fatto irruzione all’interno della redazione del quotidiano La Stampa in via Lugaro, a Torino. L’attacco si è verificato in coincidenza con lo sciopero nazionale dei giornalisti per il rinnovo del contratto di lavoro e a difesa dell’informazione libera, democratica e plurale. Secondo quanto riferito dallo stesso giornale, un gruppo di manifestanti, staccatisi dal corteo a sostegno della Palestina libera, “in parte a volto scoperto e in parte con passamontagna”, ha forzato due porte della sede e, gridando “Giornalista terrorista, sei il primo della lista”, ha invaso la sede torinese del giornale. Dopo aver imbrattato i muri con scritte discriminatorie, ha poi rovesciato libri, giornali e documenti sulle scrivanie e a terra.