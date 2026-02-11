Stellantis, il segretario Fiom-Cgil De Palma: "Gestione Tavares ha compiuto errori"

“Gli errori” nella gestione di Stellantis “sono stati compiuti nella gestione Tavares, e in parte gli effetti sono determinati dalle scelte sbagliate che erano state fatte e che noi avevamo denunciato. Ricordo a tutti che mentre oggi la comunità finanziaria giudica negativamente il piano che è stato presentato, faccio presente che quando venivano regalati dividendi agli azionisti erano tutti felici e tutti stappavano bottiglie di champagne, mentre i lavoratori erano in cassa integrazione”. Così il segretario generale della Fiom-Cgil, Michele De Palma, intervenendo presso la Porta 2 dello stabilimento di Mirafiori di Stellantis, in previsione della manifestazione di sabato ‘Innamorati di Torino’, organizzata da Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr. “Gli Elkann devono assumersi la responsabilità”, ha aggiunto.