Rai, Floridia: “Stop stallo Vigilanza, convoco ad Rossi”

“Ho ricevuto la lettera delle opposizioni e vista la straordinarietà della situazione, con lo stallo che perdura da oltre un anno e l’assoluto immobilismo della Giunta per il Regolamento, ho deciso di procedere oggi stesso con la convocazione dell’Amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi. La sua audizione potrà tenersi nei giorni 18 o 19 febbraio oppure 3 o 5 marzo, a seconda delle sue disponibilità. È mio dovere garantire che la Commissione possa finalmente svolgere le proprie funzioni, tanto più in un momento in cui c’è un grande dibattito che attraversa l’opinione pubblica e la stampa su questioni essenziali relative al Servizio Pubblico, da cui il Parlamento non può in alcun modo rimanere fuori”. Così la presidente della commissione di vigilanza Rai, Barbara Floridia.

Floridia fa riferimento alla richiesta delle opposizioni di convocare l’ad. “Questa mattina, davanti all’ennesima diserzione della Vigilanza Rai da parte della maggioranza, abbiamo chiesto ufficialmente alla presidente Barbara Floridia la convocazione immediata dell’Amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, per consentire alla Commissione di svolgere finalmente le sue funzioni. Come noto, da oltre un anno i lavori sono bloccati per il ricatto della maggioranza, che impedisce il numero legale con l’obiettivo di imporre la propria candidata alla presidenza della Rai. Altrettanto grave è l’immobilismo del Presidente La Russa, che ha trovato il tempo per telefonare al comico Pucci ma non di convocare la Giunta per il Regolamento e dirci se questa audizione si può fare – come già accaduto in passato – o meno, nonostante i ripetuti solleciti delle forze di opposizione. Questo stallo non può proseguire oltre. Solo per restare alla stretta attualità è inconcepibile che questioni essenziali come la gestione delle Olimpiadi da parte del Servizio Pubblico dopo la figuraccia targata Paolo Petrecca vengano messe a conoscenza del parlamento solo sui giornali senza che se ne possa discutere nella sede istituzionale preposta come la Commissione di vigilanza. Il tempo è scaduto: Giampaolo Rossi venga in vigilanza il prima possibile”. Così i capigruppo in commissione di vigilanza Rai Stefano Graziano (Pd), Dario Carotenuto (M5S), Angelo Bonelli (Avs), Maria Elena Boschi (Iv).

Nuova fumata nera su Agnes in Vigilanza, maggioranza diserta

La decisione di Floridia dopo che questa mattina c’era stata una nuova fumata nera in commissione di vigilanza Rai per il voto su Simona Agnes a presidente Rai. A quanto si apprende la maggioranza ha nuovamente disertato la seduta. Per le opposizioni erano presenti Nicita, Verducci, Graziano e Bakkali (Pd), Boschi, Musolino e Furlan (Iv), Carotenuto, Orrico, Amato e Bevilacqua (M5s) e De Cristofaro (Avs).