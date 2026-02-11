Dl Ucraina: i “vannacciani” voteranno sì alla fiducia, no al decreto

Sono in corso alla Camera dei deputati le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sul dl Ucraina. Diciannove gli ordini del giorno presentati al decreto: tre sono a firma Futuro Nazionale, otto del Movimento Cinque Stelle, quattro di Azione e quattro di Alleanza Verdi e Sinistra.
Per quanto riguarda i “vannacciani“, secondo quanto apprende LaPresse, sarebbero orientati verso il sì alla fiducia ma no al decreto. “Voteremo a favore della fiducia perché questo voto non è nel merito del provvedimento sul quale rimaniamo contrari, ma serve per delimitare un perimetro politico funzionale a permettere ai partiti di scegliere dove collocarsi e un partito di Destra come Futuro Nazionale sa bene dove stare”, ha spiegato il leader Roberto Vannacci, che di recente ha abbandonato la Lega per creare il suo nuovo partito.
“Nessuna persona ragionevole potrebbe dubitare sull’approvazione del decreto che stanzia nuovi aiuti all’Ucraina. La stessa persona non potrebbe però ricavare dal voto l’idea di una maggioranza in salute e di minoranze coese. La fiducia posta dal governo su un decreto di politica estera – che per sua natura dovrebbe coinvolgere e avvicinare maggioranza e minoranza – è la spia di divisioni nel centrodestra rispetto alle quali Meloni non ha più capacità persuasiva e deve affidarsi alla fiducia”. Lo dichiara Daniela Ruffino, deputata di Azione. “Sul campo largo non si deve aggiungere una parola in più. Diviso come una mela fra europeisti e antieuropeisti, tra sostenitori dell’Ucraina e fautori della sua resa, offre agli italiani l’immagine malinconica di una coalizione mai nata e pronta a sfaldarsi un minuto dopo che fosse nata. La coerenza politica del Pd è ai minimi termini come mai dalla sua nascita”, conclude.
“Il sostegno all’Ucraina non nasce da automatismi né da riflessi emotivi: è una decisione politica, fondata sulla consapevolezza che l’alternativa reale non è tra guerra e pace, ma tra un ordine internazionale regolato e un sistema fondato sull’arbitrio dei più forti. La storia recente dimostra che ogni segnale di indecisione non riduce i conflitti, ma li prolunga, alimentando l’illusione che il logoramento dell’unità occidentale possa diventare una strategia vincente. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, l’unità europea non è un valore astratto: è uno strumento concreto di stabilizzazione. All’interno di questo quadro, la postura dell’Italia assume un rilievo specifico. Il nostro Paese ha scelto, sin dall’inizio, una linea di chiarezza e coerenza, collocandosi senza ambiguità nel solco euro-atlantico. Non si tratta di una scelta ideologica, ma di una valutazione ponderata sull’interesse nazionale. In un sistema internazionale segnato dal ritorno della competizione tra grandi potenze, l’Italia è tanto più influente quanto più è prevedibile, affidabile e capace di mantenere nel tempo gli impegni assunti”. Lo ha dichiarato in Aula il deputato di Fratelli d’Italia, Giangiacomo Calovini, capogruppo in commissione Esteri.
“Siamo di fronte alla fiducia numero 107 da parte di questo governo sulla quasi totalità dei 120 decreti preparati dal Consiglio dei Ministri. Ma questa fiducia non ha il significato politico che ne ha dato ieri il ministro Crosetto, cioè richiamare le forze di maggioranza a una assunzione di responsabilità ancora più chiara e netta su un tema che è centrale per il posizionamento in politica estera del nostro paese e per il futuro di sicurezza di tutela di benessere dell’Italia all’interno dell’Europa”.
“L’obiettivo di questa fiducia è far decadere la discussione, il confronto e il voto su 14 emendamenti che quest’aula avrebbe potuto affrontare entrando nel merito e nascondere così le fratture della maggioranza su questo decreto sin dalla modifica del titolo, dal quale è stata espunta la parola militare con riferimento agli equipaggiamenti che noi opportunamente forniamo all’Ucraina contribuendo in questo modo, insieme agli altri paesi europei, a rafforzare le capacità di difesa e di resistenza di un paese ingiustamente e brutalmente aggredito”. Lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi intervenendo nell’aula di Montecitorio in dichiarazione di voto sul decreto Ucraina.
“Si continua quindi a far finta di non vedere e ad alimentare soprattutto nella maggioranza una discussione abbastanza ridicola. Noi dovremmo rapidamente correre a costruire gli strumenti di politica estera e di difesa comune europea, anziché perderci in una discussione nella quale viene spacciato per pacifismo il nascondere parole e il nascondere la responsabilità politica”, ha concluso Magi.
“Voteremo a favore della fiducia perché questo voto non è nel merito del provvedimento sul quale rimaniamo contrari, ma serve per delimitare un perimetro politico funzionale a permettere ai partiti di scegliere dove collocarsi e un partito di Destra come Futuro Nazionale sa bene dove stare. Infatti, ho sempre detto che non siamo uno strumento della sinistra che vuole destabilizzare la Nazione, a differenza di quanto viene sostenuto da alcuni e lo dimostriamo nei fatti”.
“Manterremo i nostri ordini del giorno che contengono l’impegno ad interrompere le forniture di armi, a favore dell’esercito di Zelensky e voteremo, altresì, contro nel voto finale. Non ci prestiamo ai giochini di chi vorrebbe addossarci l’etichetta di essere insieme ai Bonelli, Fratoianni, Renzi, Conte e Schlein di turno, ma, al contempo, non rinunciamo alla nostra identità”. Così Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale.
Sì alla fiducia, no al decreto Ucraina. Questo – a quanto si apprende – l’orientamento di voto dei deputati ‘vannacciani’ oggi in aula alla Camera per il Dl Ucraina.
Sono 19 gli ordini del giorno presentati al decreto Ucraina, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Tre sono a firma Futuro nazionale, otto del M5S, quattro di Azione e quattro di Avs. Lo stop all’invio di armi a Kiev, contenuto prima negli emendamenti presentati al testo, torna ora sotto forma di diversi ordini del giorno, a firma dei vannacciani di Futuro Nazionale Rossano Sasso, Edoardo Ziello e Emanuele Pozzolo e di M5S e Avs.
I pentastellati, tra le altre cose, chiedono anche maggiore “trasparenza” e “il pieno controllo parlamentare delle eventuali future autorizzazioni” attraverso la “declassificazione” degli atti, mentre Avs chiede un impegno al Governo per “rivedere la posizione assunta dal Governo italiano in occasione della Dichiarazione finale del vertice Nato dell’Aja, gli scorsi 24 e 25 giugno, che impegna i Paesi aderenti all’Alleanza Atlantica ad investire il 5 per cento del PIL per spese relative alla difesa e alla sicurezza entro il 2035, al fine di utilizzare le risorse per investimenti nella sanità pubblica, nella contrasto alla povertà, al cambiamento climatico, alla ricerca e scuola”.
Azione, tra le altre cose, impegna invece il Governo “a confermare senza alcuna ambiguità, e fin quando ve ne sarà necessità, la linea politica descritta dal Ministro della difesa secondo cui la cessione all’Ucraina di equipaggiamenti, materiali e mezzi di natura militare rappresenta una assoluta priorità nel contesto del conflitto in corso e, nel medio-lungo periodo, per il rafforzamento della capacità di deterrenza dell’Ucraina”.
In corso nell’Aula di Montecitorio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sul decreto Ucraina.