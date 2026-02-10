Giorno del Ricordo, Roccella: "Non dimentichiamo le donne che hanno pagato in più"

La ministra per le Pari opportunità e la famiglia Eugenia Maria Roccella nel Giorno del Ricordo ha visitato la mostra degli esuli fiumani, dalmata e istriani, allestita al Museo Vittoriano di Roma. “Una visita doverosa e molto toccante. La mostra racconta una storia che purtroppo è stata accantonata per tanto tempo e credo che ancora oggi i ragazzi nelle scuole non la conoscano sufficientemente”, ha detto la ministra. “Il Giorno del Ricordo serve a ricordarci cosa vuol dire davvero essere fratelli ed essere italiani. Ma ricordiamo anche quanto le donne, soprattutto, hanno pagato in più. La storia di Norma Cosetto è quella più raccontata ma ce ne sono state tante altre. Anche questo è un ricordo che dobbiamo mantenere”.