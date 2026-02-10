Giorno del Ricordo, Casellati: "Guerra civile culturale ha alimentato il negazionismo"

Maria Elisabetta Casellati dedica un pensiero al massacro delle Foibe e alle vittime in occasione del Giorno del Ricordo. “Questa mostra riporta e fa riemergere la storia delle Foibe che è stata per troppo tempo taciuta”, ha detto la ministra per le Riforme istituzionali, presente alla mostra degli esuli fiumani, dalmati e istriani, allestita al Museo Vittoriano di Roma. “Questo silenzio assordante non ha giustificazioni perché rende tutti complici. C’è stata una sorta di guerra civile culturale che ha alimentato un negazionismo anti-italiano, anti-liberale e anti-storico. Se non ci fossero state queste mostre, le persone che hanno raccontato queste nefandezze, non avremmo creduto a tanta ferocia”, ha aggiunto.