Referendum, via libera della Camera al dl con 151 voti a favore

Con 151 voti favorevoli e 106 voti contrari la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026. Il testo passa ora all’esame di palazzo Madama.

Al voto il 22 e il 23 marzo 2026

Il referendum sulla riforma della giustizia si terrà il 22 e 23 marzo. Nelle stesse date si voterà anche per le elezioni suppletive della Camera dopo le dimissioni dei leghisti Alberto Stefani e Massimo Bitonci, rispettivamente nel governatore del Veneto e neo assessore alle Imprese e al commercio della stessa regione.