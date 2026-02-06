Olimpiadi 2026, Santanché: "Ghali? Chi fa polemiche se ne vada a casa"

“Ghali? Non parlo di polemiche perché oggi è una giornata di gioia, di orgoglio, di appartenenza e di italianità, chi fa polemiche se ne vada a casa”. Così la ministra del Turismo Daniela Santanché a margine dell’inaugurazione di Casa Italia. “ Questa è una giornata che ci rende ancora più orgogliosi di essere italiani. Abbiamo l’Italia al centro del mondo, tra poche ore saranno miliardi di persone che saranno collegate per l’apertura dei Giochi e come sempre faremo bella figura”, ha concluso la ministra.