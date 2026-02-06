Olimpiadi 2026: Mattarella taglia nastro a Casa Italia a Milano

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Casa Italia alla Triennale di Milano. Ad accogliere Mattarella c’era il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco Giuseppe Sala, Stefano Boeri presidente della Triennale, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il presidente e l’ad di Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò e Andrea Varnier, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, il presidente del Milan Paolo Scaroni, i campioni dello sport Tania Cagnotto, Alberto Tomba e Stefania Belmondo. Il Presidente Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, ha tagliato il nastro al quartiere generale del Coni celebrando la sua apertura.