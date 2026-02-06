Olimpiadi 2026, Mattarella incontra a sorpresa i ragazzi di PizzAut

Incontro a sorpresa per Sergio Mattarella che, prima di recarsi alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha ricevuto la visita dei ragazzi di PizzAut, la prima pizzeria gestita da persone affette da autismo. A raccontare la visita è Nico Acampora, fondatore della pizzeria, tra i tedofori che hanno portato la fiamma olimpica a Monza. L’incontro, come raccontato sui profili social della pizzeria, è avvenuto nel capoluogo brianzolo, dove Acampora e i ragazzi che lavorano nel locale, hanno atteso il Capo dello Stato che li ha salutati, abbracciandoli uno per uno.

“Abbiamo appena finito il turno a ristorante e con i ragazzi di PizzAut, poco prima dell’evento inaugurale delle Olimpiadi invernali a Milano. Andiamo a salutare Mattarella, che Letizia chiama nonno Sergio, il nonno di tutti. Vado con Letizia, Lorenzo Balu è Nicolò e l’incontro è straordinario. Mattarella abbraccia tutti i ragazzi 1 per 1, tutti. Gli porto in dono le Chiacchiere di PizzAut ed il Presidente della Repubblica scherza con me, felice che il Progetto ‘Le nostre non sono solo Chiacchiere’ vada a sostenere l’autonomia abitativa dei ragazzi autistici”, scrive il fondatore che posta anche il video dell’incontro.

“L’emozione si tocca con mano, anche quando Letizia regala a Mattarella il Playmobil a lei dedicata. ‘Questa sono io’, scandisce perfettamente Letizia che dice solito invece fa fatica a parlare. È un incontro meraviglioso, è meraviglioso il capo dello Stato che riesce a dedicarci tempo e attenzione con grande affetto. Un messaggio importante, i ragazzi e le ragazze Autistiche meritano attenzione, opportunità e possibilità”, conclude Acampora.