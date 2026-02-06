Milano, Giorgia Meloni incontra i militari alla stazione Rogoredo

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata venerdì mattina alla stazione Rogoredo di Milano, dove ha salutato i militari impegnati nell’operazione Strade Sicure. Le immagini del suo intervento sono state pubblicate dalla premier su Instagram, mentre si dirigeva verso la Prefettura di Milano per gli impegni istituzionali della giornata a margine delle Olimpiadi Milano Cortina. Durante la breve visita, Meloni ha rivolto ai militari un messaggio di ringraziamento: “Buongiorno, sono venuta a salutare e a ringraziare. Buon lavoro”. La premier ha poi ricordato che, nell’ambito del rafforzamento di Strade Sicure, sono arrivati anche i carri leggeri Puma dell’esercito alla stazione di Rogoredo. Inoltre, ha sottolineato le novità contenute nel Decreto Sicurezza, approvato ieri, che prevede misure per velocizzare l’assunzione di migliaia di nuovi agenti. Meloni ha anche evidenziato il lavoro del ministro Giorgio Crosetto per rafforzare il presidio sul territorio con circa 12mila carabinieri ausiliari, ribadendo l’impegno del governo sul tema della sicurezza: “Non ci arrendiamo!”. Prima di lasciare la stazione, la presidente del Consiglio ha stretto la mano ad agenti e militari e si è concessa alcuni selfie con i presenti, in un gesto di vicinanza alle forze dell’ordine.