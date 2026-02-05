Askatasuna, Meloni: “Doppiopesismo da parte di certa magistratura rende difficile sicurezza cittadini”

“Qualche giorno fa un agente spara a uno spacciatore che gli puntava addosso una pistola, e poi si è scoperto che la pistola era a salve. Chiaramente, l’agente non lo può sapere e quell’agente viene indagato per omicidio volontario. Mentre il signore che è agli arresti domiciliari” per i fatti di Torino, “quello è indagato per violenza contro pubblico ufficiale. Ma perché, portarsi un martello da casa e prendere a martellate la gente non è tentato omicidio? Allora io penso ci sia un doppiopesismo di certa parte della magistratura e penso che questo renda un po’ difficile essere efficaci nella difesa della sicurezza dei cittadini”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite di ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4.