Tajani: "Sventati cyber attacchi di matrice russa alle ambasciate e agli hotel di Cortina"

Lo ha detto il ministro degli Esteri parlando con i giornalisti a Washington

“Abbiamo sventato una serie di cyber attacchi a sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington e anche alcuni siti delle olimpiadi invernali, con gli alberghi di Cortina“. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti a Washington, Il ministro ha sottolineato che “si tratta di azioni di matrice russa”.