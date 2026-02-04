Dl Sicurezza, Patuanelli: “La destra ha fallito su questa tema”

Le opposizioni hanno realizzato una risoluzione unitaria in vista delle comunicazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sui fatti di Torino. “Ciò che è accaduto a Torino è inaccettabile. Gruppi di facinorosi si sono infiltrati in una manifestazione di famiglie di persone normali che pacificamente stavano manifestando il loro dissenso”, ha detto il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Stefano Patuanelli. intervenendo in sala stampa al Senato, accompagnato dai colleghi di Partito democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva. “Questo viene utilizzato dalla destra per pensare a misure restrittive delle libertà personali. Il tema della sicurezza in questo Paese riguarda il fallimento della destra sicuritaria“, ha aggiunto.