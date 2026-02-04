Dl Sicurezza, Boccia: "Decreto fuori dalla Costituzione, lo avverseremo"

Partito democratico, Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva sono contrari alla risoluzione della maggioranza in merito al tema della sicurezza. “La sicurezza è un valore non negoziabile. Noi abbiamo messo sul tavolo delle proposte chiare che non nascono nemmeno oggi“, ha detto in sala stampa a Palazzo Madama Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato. “Non è accettabile che Giorgia Meloni, che aveva già deciso di varare un decreto, volesse coprire i fallimenti sulla sicurezza utilizzando gli incidenti e chiedendo alle opposizioni di condividere un decreto che noi avverseremo. Perché le caratteristiche di quel decreto sono caratteristiche di un decreto securitario fuori dal perimetro della Costituzione, esattamente come gli altri due che abbiamo contestato”, ha aggiunto.