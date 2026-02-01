Scontri Torino per Askatasuna, la visita alle Molinette di Giorgia Meloni ai poliziotti feriti

La presidente del Consigli Giorgia Meloni domenica mattina è arrivata all’ospedale Molinette di Torino dove sono ricoverati alcuni due rappresentanti delle forze dell’ordine feriti negli scontri di sabato alla manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Tra loro Alessandro Calista, 29 anni, vittima del pestaggio da parte di un gruppo di manifestanti. “Ora sarò chiara. Questi non sono manifestanti. Questi sono criminali organizzati. Quando si colpisce qualcuno a martellate, lo si fa sapendo che le conseguenze possono essere molto, molto gravi. Non è una protesta, non sono scontri. Si chiama tentato omicidio”, ha scritto poi su X la premier.